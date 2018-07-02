00:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Каспер Шмайхель взял пенальти на ЧМ. Его отец - нет


Вратарь сборной Дании  Каспер Шмайхель превзошел своего отца Петера Шмайхеля, выступашего за датчан с 1987 по 2001 год, в количестве отбитых пенальти на чемпионатах мира. Сегодня Каспер отбил 3 пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1, 2:3 пен.).

Петер Шмайхель за свою карьеру в сборной не взял ни одного 11-метрового в рамках чемпионатов мира.

Отметим, что статистика дана на момент взятия Каспером Шмайхелем первого пенальти в дополнительное время. В послематчевой серии 31-летний голкипер отбил еще два 11-метровых.

Хорватия - Дания

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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