Каспер Шмайхель взял пенальти на ЧМ. Его отец - нет

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель превзошел своего отца Петера Шмайхеля, выступашего за датчан с 1987 по 2001 год, в количестве отбитых пенальти на чемпионатах мира. Сегодня Каспер отбил 3 пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1, 2:3 пен.).

Петер Шмайхель за свою карьеру в сборной не взял ни одного 11-метрового в рамках чемпионатов мира.

Penalties saved at a World Cup by Schmeichels:



Peter: 0

Kasper: 1



What a moment. pic.twitter.com/mgJ32cOWdL – Squawka Football (@Squawka) 1 июля 2018 г. Отметим, что статистика дана на момент взятия Каспером Шмайхелем первого пенальти в дополнительное время. В послематчевой серии 31-летний голкипер отбил еще два 11-метровых.

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