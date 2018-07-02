07:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Каспер Шмайхель: "Тяжело это принять, но я горжусь командой"


Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель - о матче со сборной Хорватии (1:1, по пенальти - 2:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Тяжело это принять, - написал футболист в Твиттере. - Мое огорчение невозможно описать словами, но я горжусь командой.

В 1/4 финала Хорватия сыграет со сборной России.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Хорватия - Дания

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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