Каспер Шмайхель: "Тяжело это принять, но я горжусь командой"

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель - о матче со сборной Хорватии (1:1, по пенальти - 2:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.
- Тяжело это принять, - написал футболист в Твиттере. - Мое огорчение невозможно описать словами, но я горжусь командой.
В 1/4 финала Хорватия сыграет со сборной России.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Tough to take. Gutted beyond words but so proud of this team! ❤️🇩🇰 pic.twitter.com/VuwEwBOqsY– Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 1 июля 2018 г.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/