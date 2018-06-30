Каспер Шмайхель: "Рад, что Дания вышла в плей-офф, но мы были способны на большее"

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель в интервью "Известиям" заявил, что рад выходу в плей-офф чемпионата мира-2018​. Также он признался, что не слышал свиста со стороны болельщиков во время игры с Францией (0:0).

– Вы довольны результатом последнего матча с Францией?

– Результат неплохой. Мы сумели на равных сыграть с одним из фаворитов турнира, очень сильной по составу командой. Хорошо сыграли в обороне, не пропустили ни одного гола.

– Вас устраивает второе место в группе?

– Я рад, что мы вышли в плей-офф. Но считаю, что мы были способны на большее. К сожалению, во время группового этапа судьи не дали в ворота наших соперников два 100-процентных пенальти. Я большой поклонник видеоповторов и сейчас не понимаю, почему они не были использованы для того, чтобы объективно оценить эти эпизоды. В целом же наша команда может быть довольна результатом. Но теперь все наши мысли только об 1/8 финала.

– Трибуны "Лужников" были недовольны качеством игры команд Франции и Дании – ноль забитых голов и минимум голевых моментов с обеих сторон. Как вы восприняли свист болельщиков?

– Я не слышал его. Не могу сказать, что мы или французы не хотели победить в этой игре. Считаю, что обе команды играли с максимальной отдачей, но в этот раз оборона была лучше атаки – и у нас, и у соперника.

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