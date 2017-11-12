Каспер Шмайхель: "Поле было ужасным, но это не оправдывает игру сборной Дании"

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель после первого стыкового матча чемпионата мира-2018 против Ирландии (0:0) отметил, что из-за плохого качества поля его команде тяжело было контролировать мяч. Он также добавил, что датчане находятся в хорошем положении, так как для них было важно не пропустить дома.

Судьба путевки в финальную часть ЧМ-2018 между Данией и Ирландией решится в ответном поединке, который состоится 14 ноября в Дублине.

– Нам пришлось играть на ужасном поле. Слышал, что в Ирландии поле будет немного лучше, поэтому мы надеемся, что там наша игра будет безупречной, – приводит Sky Sports слова Шмайхеля. – На таком газоне очень трудно контролировать мяч, но это не оправдание, ведь поле для всех было одинаковым.

Это еще не конец света. Мы находимся в лучшем положении, чем перед игрой, потому что для нас было очень важно не пропустить.