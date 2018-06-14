Касильяс и Водянова вынесли Кубок мира на поле "Лужников"

Чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс и российская супермодель Наталья Водянова вынесли кубок, вручаемый за победу на чемпионате мира, на поле московских "Лужников", сообщает "Р-Спорт".

Сегодня стартует чемпионат мира-2018 матчем между командами России и Саудовской Аравии. Перед встречей состоится 15-минутная церемония открытия турнира.

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