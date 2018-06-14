17:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Касильяс и Водянова вынесли Кубок мира на поле "Лужников"


Чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс и российская супермодель Наталья Водянова вынесли кубок, вручаемый за победу на чемпионате мира, на поле московских "Лужников", сообщает "Р-Спорт".

Сегодня стартует чемпионат мира-2018 матчем между командами России и Саудовской Аравии. Перед встречей состоится 15-минутная церемония открытия турнира. 

Россия - Саудовская Аравия

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Опрос

Как закончится матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180614/1137987844.html

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ