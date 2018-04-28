Каряка и Бобер приняли участие в открытии "Самара Арены"

Бывшие футболисты "Крыльев Советов" Андрей Каряка и Антон Бобер приняли участие в открытии "Самара Арены". В эти минуты на стадионе чемпионата мира-2018 проходит первый тестовый матч - "Крылья Советов" принимают "Факел".

Каряка защищал цвета "Крыльев" с 2000 по 2005 год и остается лучшим бомбардиром команды в российской истории. Бобер играл в "Крыльях" с 2000 по 2012 год и является рекордсменом по количеству матчей за "Крылья". С этого сезона он входит в тренерский штаб "Крыльев Советов-2".

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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