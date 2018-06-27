"Картонный" Хавьер потерялся по прибытии в Екатеринбург. Но с ним все хорошо

Потерявшейся болельщик из Мексики Хавьер, которого на весь мир прославила его картонная копия, нашелся в Екатеринбурге, информирует ТАСС. Он заблудился в районе Южного автовокзала и обратился к полицейским за помощью.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что полицейские устанавливают местонахождение мексиканского болельщика.

"Хавьер нашелся, он жив и здоров. Он заблудился в районе Южного автовокзала и обратился за помощью к полицейским. Чтобы больше Хавьер не потерялся, сотрудники полиции доставляют его к друзьям до "Екатеринбург-Арены", - отмечается в сообщении.

Ранее в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящего Хавьера увидели в Воронеже, где мексиканцы остановились по пути в Ростов-на-Дону.

Друзья болельщика Хавьера сообщили, что вместе с ними приедут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.

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