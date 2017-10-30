Карточки игроков Новой Зеландии и Перу перед стыковыми матчами ЧМ-2018 аннулированы

ФИФА аннулировала все предупреждения и дисквалификации игроков сборных Новой Зеландии и Перу в преддверии стыковых матчей за право участия в чемпионате мира-2018, сообщает официальный сайт Перуанской федерации футбола (FPF). С данной просьбой обратилось руководство FPF, мотивируя это тем, что команды в отборе провели разное количество матчей. Новозеландцам для попадания в "стыки" понадобилось 9 матчей, перуанцам - 18.

Первый матч Новой Зеландии и Перу состоится в Веллингтоне 11 ноября, ответный - в Лиме 15 ноября. Победитель по сумме двух поединков попадет в финальную стадию ЧМ-2018.