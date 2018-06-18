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Карпин троллит комментаторов во время чемпионата мира

Валерий КАРПИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Валерий КАРПИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, работавший 17 июня экспертом на "Первом канале" во время матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), потроллил комментаторов.

- Добрый вечер. Вот здесь я еще не был, хотя на стадионе бывал, - сказал Карпин в своем Инстаграме. -  Вот такой обзор открывается. Честно говоря, лучше, чем со скамейки. Это позиция "Первого канала". А вот там – 85 и 86 места – это лошки с "Матч ТВ". Вот Михаил Моссаковский там появился. Всем приятного просмотра. 

Карпин с июля 2016 по июль 2017 года был экспертом телеканала "Матч ТВ", с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 года работал главным редактором футбольных трансляций данного телеканала.

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