Карпин троллит комментаторов во время чемпионата мира

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, работавший 17 июня экспертом на "Первом канале" во время матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), потроллил комментаторов.

- Добрый вечер. Вот здесь я еще не был, хотя на стадионе бывал, - сказал Карпин в своем Инстаграме. - Вот такой обзор открывается. Честно говоря, лучше, чем со скамейки. Это позиция "Первого канала". А вот там – 85 и 86 места – это лошки с "Матч ТВ". Вот Михаил Моссаковский там появился. Всем приятного просмотра.

Карпин с июля 2016 по июль 2017 года был экспертом телеканала "Матч ТВ", с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 года работал главным редактором футбольных трансляций данного телеканала.

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