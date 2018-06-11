Карпин сбрил усы

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Инстаграме выложил совместную фотографию с вратарем "Порту" Икером Касильясом.



Как можно увидеть, 49-летний отечественный специалист сбрил усы. По словам наставника дончан, сегодня, 11 июня, он и Касильяс выступят перед студентами.



9 июня Карпин также в Инстаграме обратился к своим подписчикам с призывом поддержать сборную России на домашнем чемпионате мира. В тот момент он предстал в новом образе - с усами.

Напомним, что 5 июня телеведущим Иваном Ургантом была запущена акция "Усы надежды" в поддержку главного тренера национальный команды Станислава Черчесова.



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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