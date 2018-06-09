Карпин отрастил усы и призвал поддержать сборную России на ЧМ-2018. Фото

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Инстаграме призвал поддержать сборную России на домашнем чемпионате мира. На фотографии 49-летний специалист предстает в новом образе - с усами.



- Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу, - написал Карпин.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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