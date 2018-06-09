18:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карпин назвал вратаря, который больше всех похож на легендарного Яшина

Мануэль Нойер. Фото REUTERS
Мануэль Нойер. Фото REUTERS
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подчеркнул, что голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер похож по манере игры на легендарного вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.

- Прямо сейчас я бы сравнил Яшина с Нойером. Это прототип вратаря будущего, - приводит La Vanguardia слова Карпина. - Яшин не так свободно перемещался, но все-таки порой покидал свои владения и играл ногами лучше, чем другие голкиперы, которые просто стояли. Поэтому с поправкой на разные эпохи, по манере игры Яшин и Нойер похожи.

32-летний Нойер будет капитаном сборной Германии на чемпионате мира в России.

Яшин является единственным вратарем, который получил награду "Золотой мяч" (1963-й год).

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