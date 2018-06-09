Карпин назвал вратаря, который больше всех похож на легендарного Яшина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подчеркнул, что голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер похож по манере игры на легендарного вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.
- Прямо сейчас я бы сравнил Яшина с Нойером. Это прототип вратаря будущего, - приводит La Vanguardia слова Карпина. - Яшин не так свободно перемещался, но все-таки порой покидал свои владения и играл ногами лучше, чем другие голкиперы, которые просто стояли. Поэтому с поправкой на разные эпохи, по манере игры Яшин и Нойер похожи.
32-летний Нойер будет капитаном сборной Германии на чемпионате мира в России.
Яшин является единственным вратарем, который получил награду "Золотой мяч" (1963-й год).
Лев Яшин попал на обложку известного французского журнала //
Лев Яшин - в топ-25 лучших игроков чемпионатов мира по версии Four Four Two
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