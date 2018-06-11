22:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карпин, Касильяс и Бреме в преддверии ЧМ встретились со студентами МГУ


В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в преддверии чемпионата мира–2018 состоялась встреча студентов со знаменитыми футболистами. В мероприятии приняли участие бывший полузащитник сборной России,а ныне тренер "Ростова" Валерий Карпин, экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс и бывший хавбек сборной Германии Андреас Бреме. На встрече также присутствовал талисман ЧМ-2018 Забивака.

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