Карпин, Касильяс и Бреме в преддверии ЧМ встретились со студентами МГУ

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в преддверии чемпионата мира–2018 состоялась встреча студентов со знаменитыми футболистами. В мероприятии приняли участие бывший полузащитник сборной России,а ныне тренер "Ростова" Валерий Карпин, экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс и бывший хавбек сборной Германии Андреас Бреме. На встрече также присутствовал талисман ЧМ-2018 Забивака.

Вот повезло!😯



Сегодня студентам МГУ выпал шанс пообщаться с футбольными легендами Икером Касильясом🇪🇸, Андреасом Бреме🇩🇪 и Валерием Карпиным🇷🇺, а также сфотографироваться с Кубком победителей Чемпионата мира FIFA и Забивакой🤳 pic.twitter.com/vOLQxDrUEu – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 11 июня 2018 г.

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