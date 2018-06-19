Карлуш Кейруш: "У нас нет в команде суперменов, но мы способны на чудеса"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш считает, что его команда не будет фаворитов в двух оставшихся матчах группового турнира ЧМ-2018. Иранцы, обыгравшие Марокко, встретятся с Испанией и Португалией.

– Мы играем в группе с очень сильными командами, – цитирует A Bola Кейруша. – Португалия действующий чемпион Европы, поэтому обязаны быть в числе фаворитов. А за Испанию говорит само имя. Думаю, нам будет очень сложно. У нас нет в команде суперменов, но мы способны на чудеса.

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