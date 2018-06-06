Карлуш Кейруш: "Ребята из чемпионата России рассказали нам о фанатах, обычаях и условиях в РФ"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал, что советовался с игроками из российского чемпионата перед выбором базы чемпионата мира-2018. Иран первым из участников турнира прибыл в Россию и будет базироваться на базе "Локомотива" в Баковке. В иранской сборной выступают три игрока из чемпионата России: Сердар Азмун ("Рубин"), Милад Мохаммади ("Ахмат"), Саид Эззатоллахи ("Амкар").

- Да, в нашей команде играют три футболиста, которые выступают в чемпионате России, - цитирует "Р-Спорт" Кейруша. - Они нам очень сильно помогают. Ребята рассказали нам о фанатах, обычаях и условиях в Российской Федерации, что помогло нам, в частности, выбрать базу для работы во время чемпионата. У нас сильная сборная, она полна энтузиазма, и я уверен, что она способна достичь больших результатов.

Сборная Ирана сыграет 8 июня в Москве контрольный матч с Литвой.

- Мы решили провести этот матч по ряду причин. Во-первых, мы раньше всех из сборных прибыли в Москву, и это поможет нам быстрее адаптироваться в России, - пояснил Кейруш. - Во-вторых, это вопрос доставки экипировки и прочей логистики. Очень благодарны Федерации футбола Литвы, которая согласилась сыграть матч в России. Также встреча станет определяющей при выборе состава на матчи чемпионата мира.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу