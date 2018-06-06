Карлуш Кейруш: "Рад, что сборную Ирана поселили на базе чемпиона России"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш выразил уверенность, что чемпионат мира-2018 пройдет на высоком уровне. Команда Ирана первой из участниц турнира прибыла в Россию, а в среду провела первую тренировку на базе "Локомотива" в Баковке.

- У нас очень интересная группа, группа смерти, - цитирует "Р-Спорт" Кейруша. - Но мы будем готовиться, я рад, что нас поселили на базе чемпиона России. Здесь фантастические условия для подготовки. Но для меня уровень организации чемпионата мира в России не является сюрпризом, я уверен, что мы увидим грандиозный чемпионат мира.

Определяющей для нас будет игра против Марокко. Эта игра покажет, на что мы способны. Все футболисты сборной понимают степень ответственности и важность этой игры. А лишних слов об играх с Испанией и Португалией и говорить не стоит. Нам предстоит встретиться со сборными мирового уровня, это вызов для нас.

Сборная Ирана в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск).

Полный календарь чемпионата мира по футболу