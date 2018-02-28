Карлуш Кейруш: "Переживаю за то, что Азмун не всегда играет в этом сезоне"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш обеспокоен тем, что у нападающего Сердара Азмуна нет постоянной игровой практики в "Рубине". Португальский специалист отметил, что считает 23-летнего форварда лучшим игроком его команды.

– Я переживаю за то, что Азмун не всегда играет в этом сезоне, – цитирует ТАСС Кейруша. – Если вы посмотрите на составы наших соперников по группе – сборных Марокко, Испании и Португалии, их футболисты играют в основных составах лучших клубов Европы. Наш лучший игрок, лучший форвард не получает постоянной игровой практики в России, поэтому нам будет очень непросто конкурировать.

Для нас очень важно, чтобы как можно больше иранских игроков выступали за хорошие команды и в сильных чемпионатах, как Сердар Азмун.

У нас где-то 60 процентов состава играет за пределами Ирана, а остальные – в местном чемпионате. И я вижу, что те, кто играют за границей, готовы лучше. Наша проблема – большое число игроков местного чемпионата, для них нужна специальная подготовка к турниру, им надо больше времени, которого у нас нет.

Напомним, в первой части сезона Азмун принял участие в 21 матче на клубном уровне, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу. Только в трех случаях он провел на поле все 90 минут.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана сыграет в группе B, ее соперниками станут Марокко (15 июня), Испания (20 июня) и (Португалия, 25 июня).