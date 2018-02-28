Карлуш Кейруш: "Надеюсь сыграть со сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш считает, что его команде при жеребьевке группового турнира чемпионата мира 2018 года попались самые серьезные соперники. Летом этого года иранцы сыграют в квартете с Марокко, Испанией и Португалией.

Иран и Россия могут встретиться в 1/8 финала мирового первенства, если одна команда займет в своей группе первое место, а другая - второе.

- Я считаю, у нас самая сильная группа на турнире, так как в ней есть две команды, которые будут претендовать на победу в чемпионате мира - это Испания и Португалия, - цитирует ТАСС Кейруша. - Это большой вызов и фантастический опыт для иранских игроков сыграть с ними. Мы приедем в Россию для того, чтобы бороться, соревноваться и для того, чтобы наши игроки развивались и прогрессировали, будем стараться показать наш максимум, и тогда, может быть, появятся шансы пройти в следующий раунд. Но для того, чтобы мечтать об этом, нам нужно проделать колоссальную подготовительную работу; я готов отдать все за выход из группы, надеюсь встретиться со сборной России в 1/8 финала.

Для меня матч со сборной Португалии всегда особенный, но это будет наша последняя игра на групповом этапе, поэтому ее важность будет зависеть от двух предыдущих. Если мы наберем шесть очков в первых двух матчах, то это будет для нас очень легкая игра. Если нам надо будет играть на победу, то это будет сложнее, но нет ничего невозможного.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.