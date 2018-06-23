Карлуш Кейруш: "Надеюсь, игра с Португалией будет более справедливой, чем с Испанией"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш надеется, что его команда сможет обыграть Португалию в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира. После двух матчей у иранцев три очка, добытых в игре с Марокко (1:0).

– После двух матчей мы еще в деле, – цитирует A Bola Кейруша. – Когда мы сюда приехали, о нас никто ничего не знал. Сейчас же мы имеем шансы выйти в плей-офф. Это исторический момент для Ирана, подарок для игроков за все, что они сделали в последние годы. Португалия показала свою силу, хотя ее кто-то критиковал. Это нормально. Я сам через такое проходил.

Мы ждем, что игра будет более справедливой, чем та, что мы видели с Испанией. Португалия не нуждается в арбитрах с двойными стандартами. Большим командам не нужна помощь судей.

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