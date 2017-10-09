Карлуш Кейруш: "Мы подарили Сирии ничью? А Австралия тоже подарила?"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш не воспринимает всерьез обвинения тех, кто считает, будто его команда подарила ничью Сирии (2:2) в последнем матче группового отборочного турнира чемпионата мира. По словам специалиста, иранцы сделали все для победы.

– В России многие смотрели матчи Ирана и Сирии, где вы пропустили в самом конце. Недоброжелатели говорят, что это был подарок сирийцам, – вопрос Кейрушу.

– С тем же успехом можно думать, что Бразилия сделала подарок Германии во время чемпионата мира у себя дома. Или оценивать таким же образом гол Сирии в ворота Австралии – она тоже подарила ничью? Давайте уважать Сирию. Мы сделали все для победы. Но и сирийцы бились за себя, за свою честь. Что касается критиков, мы не можем контролировать их ход мыслей. Пусть думают, что хотят. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что завтра сборная Ирана проведет товарищеский матч с Россией, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.