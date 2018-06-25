Карлуш Кейруш: "Мы должны быть готовы к сложной битве"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил, что его команде будет непросто в матче с Португалией. Иранцы имеют три очка после двух туров, а у португальцев их четыре.

– Мы должны быть реалистами – встречаемся с одной из сильнейших команд на данный момент, – цитирует AFP Кейруша. – Португалия – не просто претендент на титул, а один из самых главных фаворитов. Португальцы оставили дома Нани, Эдера, Семеду, Гомиша, Рони Лопеша… Сколько сборных могут позволить себе не взять на чемпионат игроков "Барселоны" или "Монако"? Мы должны подготовиться к сложной битве. Команды отдадут все ради победы. Ирану нечего терять.

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