Карлуш Кейруш: "Марокко – один из фаворитов группы вместе с Испанией и Португалией"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш на пресс-конференции накануне стартового матча группового этапа чемпионата мира с национальной командой Марокко назвал ближайшего соперника в числе претендентов на выход в плей-офф, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– От имени сборной Ирана и болельщиков этой страны я хочу поздравить все 32 государства, которые принимают участие в этом развлекательном шоу, – начал Кейруш. – Так я называю чемпионат мира.

Первая игра – особая. Это как первая любовь. Марокко – это один из фаворитов группы вместе с Португалией и Испанией. Конечно, мы чувствуем давление, но это небольшая проблема. Победа – лучшее лекарство в футболе.

– Как на ситуацию в группе повлияла отставка главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги?

– Понимаю, что в ваши обязанности входит задавать этот вопрос. Но с моей стороны было бы невежливым говорить об Испании перед встречей с Марокко.

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