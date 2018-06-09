Карлуш Кейруш: "Как остановить Роналду? Надеяться, что он выйдет на матч без вдохновения"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки команды в преддверии чемпионата мира. По его словам, команда должна попытаться закрыть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Иран был на базе "Коринтанса", команда стала чемпионом, теперь вы выбрали базу "Локомотива", команда тоже финишировала первой. Куда дальше?

– Теперь нужно ехать в Англию, выбрать базу "Манчестер Юнайтед", чтобы те стали победителями Лиги чемпионов. Вот наша следующая цель, – шутит Кейруш.

– Как остановить Роналду?

– Наверное, единственный способ – это надеяться, что Криштиану выйдет на матч без вдохновения, что это будет не его день. А нам нужно пытаться закрыть его, постоянно прессинговать, причем сразу двумя игроками. Вот так можно минимизировать опасность, которая исходит от одного из лучших футболистов мира. (Илья АНДРЕЕВ, Юлия ЯКОВЛЕВА)