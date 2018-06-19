Карлуш Кейруш: "Ирану важно уйти с поля в матче с Испанией с высоко поднятой головой"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш накануне матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Испании отметил, что многое в группе может решиться уже завтра. Игра состоится в среду, 20 июня в Казани.

– Для сборной Ирана большая честь выступать на чемпионате мира и уникальная возможность сыграть с такими командами как Португалия и Испания, - заявил Кейруш. - Они являются одними из претендентов на победу в турнире, но мы тоже выйдем на поле, чтобы победить. Мы анализировали соперника. Мы знаем, что предстоит очень сложный матч, но если нам удастся победить, то многое в нашей группе может решиться.

– О чем вы говорили с вашими игроками после победы над Марокко?

– Завтра нам нужно играть с полной самоотдачей. Мы уважаем соперника, в тактическом плане Испания играет очень сложно – они хорошо контролируют мяч, действуют непредсказуемо. Но если мы будем играть собранно, то сможем нейтрализовать их сильные стороны. У Испании много звезд, но у нас тоже есть качественные игроки. Главное быть сконцентрированными. Мои игроки – бойцы, и они способны на многое. Очень важно, несмотря на исход матча, уйти с поля с высоко поднятой головой. Мы не собираемся сдаваться, потому что если мы сдадимся до матча – это будет неуважение к сопернику.

– Вас удивило, что Лопетеги покинул сборную и повлияло ли это на подготовку вашей команды?

– Все понимают, что футбол таит в себе множество сюрпризов. Конечно, этот случай уникальный, но мне кажется это весьма ироничным. Я в свое время работал с Йерро, как с игроком, я его обожаю, а теперь он становится моим соперником. Он – профессионал и тот человек, который может объединить команду. Вы же видели, как Испания сыграла против Португалии.

– Кто из игроков сборной Испании является самым опасным?

– Все 23. Мои игроки должны быть максимально готовыми и выйти на поле с оптимизмом. Но нам не нужно думать об игроках соперника, а выйти со своими мыслями и идеями, чтобы усложнить им задачу. Если бы было какое-то секретное оружие, то мы с удовольствием бы им воспользовались. Но никто не совершенен и финансами футбол тоже не измеряется. На поле может случиться все, что угодно. От каждого решения, каждого эпизода зависит исход матча, поэтому у нас есть шансы. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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