Карлуш Кейруш: "Иран гордится ничьей с Португалией"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш гордится ничьей в матче чемпионата мира-2018​ (1:1) против Португалии. По его мнению, справделивым бы результатом была победа иранцев.

- Этой игрой мы гордимся, - цитирует пресс-служба ФИФА Кейруша. - Минута за минутой, единоборство за единоборством мы сражались с одной из лучших команд мира. Если бы в футболе была справедливость - знаю, что ее нет - в этой игре мог бы быть только один победитель. Иранская команда.

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