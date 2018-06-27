Карлуш Кейруш: "Что я сказал Моутинью? Попросил его успокоить страсти на поле"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал о том, что говорил полузащитнику сборной Португалии Жоау Моутинью. Перед выходом хавбека на замену в матче между этими сборными, который завершился вничью, Кейруш подозвал его и что-то сказал на ухо.

– Все очень просто. Я сказал ему, чтобы он помог мне успокоить страсти на поле, – цитирует A Bola Кейруша. – Я сказал, что у моих игроков нет такого опыта, как у него, попросил сделать так, чтобы все успокоились.

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