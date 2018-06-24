Карлуш Кейрош: "У сборной Ирана есть все возможности, чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата мира"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош отметил, что у его команды есть хорошие шансы на выход в стадию плей-офф чемпионата мира. Завтра иранцы встретятся с Португалией в Саранске.

- Думаю, что нам повезло, очень большая честь быть здесь, зная, что завтра мы будем бороться за свою мечту. У нас есть все возможности, чтобы выйти в 1/8 финала, - приводит ТАСС слова Кейруша. - Сборная Португалии - один из фаворитов чемпионата мира и нашей группы. Мы готовы биться в этой игре, отдавая все. Действовать достойно, с честью. Сборная Ирана должна играть лучше самой себя, мы должны уважать соперника, быть реалистами.

После двух туров группового этапа иранцы имею три очка в активе, португальцы – четыре.

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