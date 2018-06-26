Карлуш Кейрош: "Роналду нужно было удалить!"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош возмущен судейством в матче чемпионата мира-2018 с португальцами (1:1). Для того, чтобы пробиться в плей-офф, иранцам была необходима победа. В итоге встреча завершилась вничью 1:1, сборная Ирана сравняла счет в концовке. А за 10 минут до этого грубо сфолил Криштиану Роналду, отмахнувшись от соперника. В результате португальцу была показана желтая карточка. Главный тренер иранской команды Карлуш Кейрош уверен, что Роналду следовало удалить.



- Наша мечта закончилась с этим матчем. Поздравляю Португалию, - сказал Кейрош. - С этой поры у сборной появился еще один болельщик (португалец Кейрош имеет в виду себя. - Прим. "СЭ"). Судейство? ВАР - довольно непонятная система. Не собираюсь мириться с тем, что произошло. Роналду должен был получить красную карточку!



Когда матч останавливается из-за того, что футболист бьет локтем другого, это удаление. Не имеет значения, кто это сделал, пусть даже Месси или Роналду. Есть же правила! Либо игра локтем была, либо нет. Не бывает чего-то среднего. Как объяснить желтую карточку в этом моменте? Когда есть ВАР, места ошибкам быть не должно. Мы заслуживаем уважения. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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