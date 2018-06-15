Карлуш Кейрош: "Поле на стадионе "Санкт-Петербург" – фантастическое. Топ-уровень"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош на пресс-конференции после победы в матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2018 над Марокко (1:0) отметил качество газона на арене, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Единственный гол в игре был забит на пятой добавленной минуте – мяч в свои ворота срезал марокканец Азиз Буаддуз.

– Этот матч был очень сложным для нас, но это был прекрасный матч, – отметил Кейрош. – Мы тщательно изучили марокканскую сборную. Как и соперники тщательно изучили нас. Мы знали, что марокканцы с первых минут стараются играть в атаку. У нас были самые явные голевые моменты в первом тайме, и нам удалось посеять панику в рядах Марокко. У соперника прекрасные игроки, но я уверен, что он не ожидал такого исхода. Впервые за последние месяцы кто-то сыграл на уровне с Марокко, и сборная соперника была удивлена этому.

– Будете ли вы так же играть против Испании?

– Против Испании мы будем играть иначе. Мы не хотели давать марокканцам мы должны были играть так чтобы они почувствовали себя в безвыходном положении. И мы это сделали, преподнесли иранскому народу подарок. Мы тренируемся не в иделаьных условиях, некоторые команды не хотят проводить с нами товарищеские матчи. И я должен сказать: "Дайте нашим ребятам играть в футбол". Они не выступают против кого-то, а просто хотят самовыражаться.

– Вы чувствуете, что совершили чудо?

– Мы не совершили чудо, а выиграли. Мы всегда старались показывать качественную игру. Если матч против Марокко был финалом чемпионата мира, то игра с Испанией будет финалом Вселенной. Суперменов не бывает. Но если группа людей работает слаженно, то может писать сценарии матчей, творить историю. Когда мы узнали нашу группу, то у нас появился выбор: переехать на другой чемпионат мира, ждать следующего или сохранять надежду и бороться за выход из группы. Мы выбрали третий вариант.

– Как в поле в Санкт-Петербурге?

– Поле в Санкт-Петербурге – фантастического уровня. Это топ-уровень. Хочу отметить заслугу россиян и организаторов. Все в совершенстве для нас. Россияне очень любезные люди которые все для нас делают.