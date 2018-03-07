Карлос Вальдеррама: "Ждем, что в чемпионат мира в России будет великим"

Бывший полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама в интервью RT сказал что он оптимистично настроен в преддверии чемпионата мира-2018 в России. Экс-хавбек сказал, что перед его командой стоит задача превзойти результат, показанный на ЧМ-2014 - выход в 1/4 финала.

– Россия прошла первое испытание – Кубок конфедераций. Это был очень важный шаг. Организация оказалась на высоте, и это внушает уверенность, что чемпионат мира также пройдет успешно. Думаю, туристы, журналисты и сами футболисты остались очень довольны. Мы все настроены оптимистично и ждем, что это будет великий мундиаль.

– На прошлом чемпионате мира в Бразилии сборная Колумбии добилась хороших результатов и довольно громко заявила о себе. На турнире в России она будет выступать практически тем же составом. По-вашему, насколько велики шансы удивить болельщиков снова?

– В Бразилии было наше лучшее выступление на чемпионатах мира. Мы достигли хорошего результата и были близки к победе. Нам выпало играть с Бразилией – всегда очень сложно играть с командой-хозяйкой, но мы достойно показали себя. Наша задача – превзойти этот результат. Эта сборная очень достойная. Были некоторые изменения, но новые игроки также высокого уровня. Колумбийцы очень оптимистично настроены, мы все надеемся, что наша сборная сможет удивить всех.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Колумбийцы в группе H сыграют с Японией (19 июня, Саранск), Польшей (24 июня, Казань) и Сенегалом (28 июня, Самара).