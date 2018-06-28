Карлос Вальдеррама рассказал, что ему понравилось в матче Колумбия - Сенегал

Легендарный колумбийский футболист Карлос Вальдеррама рассказал, какой момент в игре чемпионата мира между Колумбией и Сенегалом (1:0) понравился ему больше всего. Благодаря этой победе, южноамериканская команда вышла в 1/8 финала турнира.

- Игра была равной, сенегальцы - очень сложный соперник, - приводит "Р-Спорт" слова Вальдеррамы. - Что больше всего понравилось? Гол, конечно. Вперед, Колумбия!.

Вальдеррама выступал за национальную команду с 1983 по 1998 годы и провел рекордное количество игр (111).

Напомним, второе место в группе колумбийцев заняла Япония.

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