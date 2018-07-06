Карлос Тула побывал в Туле. Он будет болеть за сборную России

Знаменитый болельщик сборной Аргентины Карлос Тула посетил Тулу во время чемпионата мира-2018. В субботу, 7 июля, он будет болеть за сборную России в матче с Хорватией.

- Синьор Тула, этот Кубок мира какой по счету для вас?

- Двенадцатый. Первый был в 1974 году в ФРГ. 18 дней плыл до Португалии, оттуда автостопом в Западную Германию. С тех пор я не только не пропустил ни одного мундиаля, но побывал на всех без исключения матчах сборной Аргентины! И всегда со мной барабан весом в 12 килограммов. Его мне подарил президент Аргентины Хуан Перон, наша встреча состоялась в 1971 году. Точнее – мы обменялись барабанами. Я вручил Перону свой инструмент, с которым выходил на митинги. Вообще в Аргентине "эль бомбо" - это символ борьбы простого народа за свои права. В 1972 году в поддержку Перона бил в барабан два дня без перерыва, выступал против хунты, захватившей власть на моей родине.

- Пройдет Россия в четвертьфинале Хорватию?

- Мне нравится ваша сборная. У Испании больше именитых игроков, чем у Хорватии, но вы выбили ее. Будет очень сложно, но нужно, как на войне – идти до конца.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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- Главные претенденты на титул – Бразилия и Франция?

- Не знаю. Из тех, кто остался на мундиале, мне однозначно не по душе Англия. Марадоне не понравилось, как судили матч англичан с Колумбией. Я с ним согласен.