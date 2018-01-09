Карлос Бакка: "Пусть лучше Колумбию не считают фаворитом ЧМ-2018"

Нападающий сборной Колумбии Карлос Бакка считает, что его команде под силу выиграть чемпионат мира-2018, однако призывает не включать ее в число фаворитов. Колумбийцы попали в группу H с Японией, Польшей и Сенегалом.

- Пусть лучше нас не включают в число фаворитов, - цитирует Marca Бакку. - Лучше нам не терять голову, но знать, что мы можем победить. У нас есть серьезные цели и выдающиеся игроки, такие, как Оспина, Фалькао, Хамес, Кардона, Сапата...

- С кем вам больше всего нравится играть?

- Я достаточно открыт, но с Фалькао у нас похожие характеристики. Радамель упрощает игру второму форварду, дает много пространства. Кроме того, у нас есть больша группа хороших распасовшиков вроде Хамеса.