Карло Тавеккьо: "Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах"

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо рассказал о том, что сейчас ведутся переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной команды. Бывший наставник сборной Италии Джампьеро Вентура сегодня был уволен.

Специалист принял команду после Euro-2016 и не смог выйти с ней в финальную стадию чемпионата мира-2018. В стыковых матчах итальянцы уступили Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира.

- Я общался с Вентурой и сказал, что мы больше не нуждаемся в его услугах и с этого момента он не тренер национальной команды, - цитирует Football Espana Тавеккьо. - Сейчас мы рассматриваем кандидатуры и будем вести с ними переговоры до последнего.

В понедельник состоится заседание, на котором я представлю программу. Она будет проводиться в сотрудничестве с другими лигами. Совет примет решение. Больше мне добавить нечего.