Карло Тавеккьо: "Сборной Италии нужно уважать команду Швеции"

Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо уверен, что Италии удастся обыграть Швецию в стыковых матчах чемпионата мира-2018. 10 и 13 ноября итальянцы и шведы сыграют за право выступить на ЧМ-2018.

- У нас хорошие чувства, - цитирует Football Italia Тавеккьо. - У Швеции была отличная сборная, которая дала миру много игроков. Сейчас у них не так много звезд, но шведов нужно уважать. Оказываем тренерскому штабу сборной Италии всяческую поддержку и с хорошими чувствами подходим к стыковым матчам.