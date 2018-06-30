Карло Тавеккио: "С Конте Италия точно попала бы на чемпионат мира"

Бывший президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио назвал главную ошибку за время работы на этом посту. Экс-функционер сожалеет, что не удовлетворил требование бывшего главного тренера сборной Италии Антонио Конте об увеличении зарплаты.

Не добившись прибавки, весной 2016 года Конте согласился возглавить "Челси". Под его руководством команда провела чемпионат Европы, где в 1/4 финала проиграла Германии (1:1, 5:6 - по пенальти).

– Моей главной ошибкой было не дать Конте прибавку в 2,5 миллиона евро, которую он хотел, , – цитирует Тавеккио Gazzetta dello Sport. – Антонио получал 4 миллиона евро и просил 6,5. Тогда он бы остался и сегодня мы бы были в России на чемпионате мира. Но правильно ли давать деньги, которые мы инвестировали в юношеский футбол, одному человеку?

Напомним, Тавеккио покинул пост главы FIGC в ноябре 2017 года после того, как Италия впервые с 1958 года не смогла попасть на чемпионат мира. В стыковых матчах "Скуадра адзурра" уступила Швеции (0:1 – на выезде, 0:0 – дома).