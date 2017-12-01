Карлес Пуйоль: "Испания в первом матче сыграет с Португалией? Это будет хороший старт для нас"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль отметил, что для национальной команды будет очень важен первый матч на чемпионате мира-2018 против Португалии. Пуйоль также добавил, что это будет хороший старт мирового первенства для испанцев.

– Первый матч будет важен, так как сразу Испания будет играть с Португалией, – сказал во время церемонии жеребьевки Пуйоль. – Сложно, конечно, ведь португальцы чемпионы Европы. Это будет хороший старт для нас.

Напомним, что Испания попала в группу B, в которой ее соперниками помимо Португалии стали Марокко и Иран.