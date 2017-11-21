Карлес Пуйоль: "Это честь - определить состав групп на чемпионате мира"

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Карлес Пуйоль назвал честью возможность выйти на одну сцену с легендарными футболистами прошлого во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года. Церемония пройдет в Москве 1 декабря.

Помимо экс-игрока "Барселоны", в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

- На протяжении карьеры я был частью многих команд, но это просто другой уровень, - написал в Твиттере Пуйоль. - Для меня честь делить сцену с этими легендами ФИФА и помочь определить состав групп на чемпионате мира 2018 года.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

При жеребьевке мирового первенства сборная Испании вместе с Перу, Швейцарией, Англией, Колумбией, Мексикой, Уругваем и Хорватией будет находиться во второй корзине.

Mira que he formado parte de muchos equipazos a lo largo de mi carrera, pero este es simplemente de otro mundo. Un honor compartir escenario con estos #FIFALegends y ayudar a decidir los grupos de #Rusia2018. @FIFAWorldCup https://t.co/0sC9rnnC8C – Carles Puyol (@Carles5puyol) 21 ноября 2017 г.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет

Не Командной единой. Кто еще примет участие в жеребьевке ЧМ-2018