Карл-Юхан Юнссон: "Возвращение Ибрагимовича в сборную потянет команду вниз"

Вратарь сборной Швеции Карл-Юхан Юнссон отметил, что возвращение нападающего "Гэлакси" Златана Ибрагимовича плохо скажется на игре национальной команды. Ранее Ибрагимович намекал, что планирует вернуться в сборную, которую покинул в 2016 году, и принять участие в чемпионате мира.

– Конечно же, решение по поводу Златана примет наш тренер, но ведь мы пробились на чемпионат мира без него. У нас хороший коллектив, а он ярко выраженный индивидуалист. Его возвращение лишь потянет команду вниз, учитывая, что нам придется менять нашу систему построения игры только для того, чтобы ему в ней было комфортно, – цитирует Football Italia Юнссона. – Уверен, Златан показывал бы качественный футбол в составе сборной, но он в этом плане похож на Роналду и Месси: вместо коллективных действий на поле наша игра стала бы вращаться вокруг него.

28-летний Юнссон – второй вратарь сборной Швеции. В прошедшем отборочном турнире к чемпионату мира в России он не сыграл ни одного матча.

Златан Ибрагимович выступал за национальную команду с 2001 по 2016 годы. За это время он провел 116 матчей и забил 62 гола.