Карим Бензема: "Мне будет сложно попасть на чемпионат мира, я не глупый, знаю это"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что очень хочет попасть на чемпионат мира в Россию, однако не уверен, что Дидье Дешам даст ему шанс в национальной команде. Напомним, что в последний раз 29-летний футболист играл за сборную в 2015 году и перестал вызываться из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.

– Пока Дешам тренер, у меня не будет шансов вернуться в сборную, – цитирует Marca Бензема. – Прошло больше двух лет с последнего вызова. Обидно, что он повернулся ко мне спиной. Мне будет сложно попасть на чемпионат мира, я не глупый, знаю это. Но конечно мы бы хотелось там сыграть. Я хочу выиграть турнир со своей страной.