Карикатура дня. Спаситель Месси и незаметный герой Рохо

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок выходу сборной Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира. Южноамериканцы пробились в плей-офф благодаря победе над Нигерией (2:1), голами в этой встрече отметились Лионель Месси (14-я минута) и Маркос Рохо (86-я минута).

На карикатуре капитан аргентинской сборной изображен с солнцем в руках. Примечательно, что Месси на своих плечах держит бывший защитник "Спартака" – он скрыт под водой, что символизирует его незаметность.

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с Францией. Встреча состоится 30 июня в Казани. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 27 Июн 2018 в 1:09 PDT

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