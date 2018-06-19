Карикатура дня. Сборная Англии – тяжелая ноша для Кейна

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок форварду и капитану сборной Англии Харри Кейну. Накануне, 18 июня, нападающий оформил дубль, благодаря которому британцы одержали победу над Тунисом (2:1).

На рисунке Кейн изображен, несущим на своих плечах трех львов (прозвище сборной Англии).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Англичане в группе G сыграют с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 19 Июн 2018 в 12:09 PDT

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