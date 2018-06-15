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Карикатура дня. Русский медведь ликует после первой победы на ЧМ-2018


Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок победе сборной России над Саудовской Аравией. Вчера национальная команда разгромила аравийцев со счетом 5:0. 

На рисунке изображен ревущий медведь, а также авторы голов: полузащитник Юрий Газинский, нападающий Денис Черышев (дубль), форвард Артем Дзюба и хавбек Александр Головин

 

Сборной России в рамках группового этапа предстоят встречи с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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