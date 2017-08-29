Карасев рассудит Чехию и Германию, Лапочкин - Албанию и Лихтенштейн, Еськов - Израиль и Македонию

Три российских бригады арбитров назначены на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Главным арбитром поединка Чехия - Германия назначен Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин (ассистенты) и Сергей Иванов (резервный судья). Встреча состоится 1 сентября. Напомним, что Германия - действующий чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций.

Игру Албания - Лихтенштейн будет обслуживать бригада под руководством Сергея Лапочкина, которому будут ассистировать Алексей Лебедев и Алексей Лунев, а также резервный арбитр Михаил Вилков. Пройдет поединок 2 сентября.

Встречу Израиль - Македония доверено судить Алексею Еськову. Его ассисттентами будут Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко и резервный арбитр Алексей Матюнин. Данная игра также состоится 2 сентября.