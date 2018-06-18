17:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карасев назначен чевертым арбитром на матч Португалия - Марокко


Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым судьей на матч чемпионата мира-2018 между Португалией и Марокко, сообщает пресс-служба ФИФА. Игра состоится 20 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Главным арбитром назначен представитель США Марк Гейгер, его помощниками - Джо Флэтчер и Фрэнк Андерсон. Резервным помощником рефери будет россиянин Антон Аверьянов.

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