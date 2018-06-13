Карасев назначен четвертым арбитром на матч ЧМ-2018 Марокко - Иран

Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым судьей на матч группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Марокко и Ирана, сообщает пресс-служба ФИФА. Резервным помощником судьи будет работать Антон Аверьянов.

Матч группы В Марокко - Иран состоится 15 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром на этой встрече будет турок Джюнейт Чакыр.

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