23:26 13 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карасев назначен четвертым арбитром на матч ЧМ-2018 Марокко - Иран


Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым судьей на матч группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Марокко и Ирана, сообщает пресс-служба ФИФА. Резервным помощником судьи будет работать Антон Аверьянов.

Матч группы В Марокко - Иран состоится 15 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром на этой встрече будет турок Джюнейт Чакыр.

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