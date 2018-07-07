Капитан женской сборной по пляжному футболу: "Как бы кто о Дзюбе ни отзывался, мне он нравится – и все"

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Александра Самородова поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 и рассказала, что из игроков национальной команды ей нравится нападающий Артем Дзюба.

- За Россию, конечно, буду болеть, переживать, желаю ребятам победы, удачи и обойтись без травм. Они и так совершили очень большой прорыв для нашей страны, но хочется, чтобы на этом они не остановились, а пошли еще дальше, - цитирует BSRussia Самородову. - Я хотела бы попросить их всегда помнить о том, что они играют за нас, как это было написано на баннере, который они растянули после предыдущей победы. Вся Россия поддерживает их, и действительно очень важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Любимые игроки в сборной? Честно говоря, большим футболом не очень увлекаюсь, но могу в нашей сборной отметить Артема Дзюбу. Как бы кто о нем ни отзывался, нравится – и все. Возможно, я обратила на него внимание потому, что он перешел в тульский "Арсенал", а я очень долго жила в Тульской области. Он у меня вызывает очень положительные эмоции.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)