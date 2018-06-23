Капитан сборной Перу навестил Фарфана в московской клинике

Капитан сборной Перу Паоло Герреро навестил пострадавшего партнера по команде Джефферсона Фарфана.



Форвард "Локомотива" во время тренировки национальной получил травму головы и потерял сознание. Прямо с "Арены Химки" футболист был доставлен в одну из московских клиник на машине скорой помощи.



- Брат, ты скоро будешь с нами. Все будет хорошо. Бог будет продолжать благословлять тебя, - написал Герреро в Инстаграме, опубликовав фотографию с Фарфаном.

Ранее сообщалось, что состояние Фарфана стабильно, он чувствует себя бодро. Тем не менее, Фарфан проведет в клинике всю сегодняшнюю ночь.



Когда футболист будет выписан из больницы и сумеет ли принять участие в заключительной игре чемпионата мира пока неизвестно.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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