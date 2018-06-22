Капитан сборной Коста-Рики: "Мы сохраним самые приятные воспоминания о России и Санкт-Петербурге"

Капитан сборной Коста-Рики Брайан Руис после поражения от Бразилии (0:2) в групповом турнире чемпионата мира-2018 отметил, что его команда играла на победу, а ничья была бы более справедливым результатом.

- Мы играли на победу, - начал Руис. - Старались надежно действовать в обороне и искали свои моменты. 90 минут нам это удавалось, в первом тайме мы создали несколько опасных моментов, но Бразилия из тех команд, которые могут забить гол из ничего. Мы расстроены, потому что ничья была бы более справедливым результатом, но покидаем стадион с высоко поднятой головой - нам нечего стыдиться. Мы сохраним самые приятные воспоминания о России и Санкт-Петербурге. Это очень красивый город с богатой историей! К сожалению, мы живем довольно далеко от центра, но был один вечер, когда нас привезли на экскурсию - это было невероятно. (Егор БЫЧКОВ)