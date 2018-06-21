Капитан сборной Коста-Рики: "Белые ночи - это непривычно и странно, но очень здорово"

Полузащитник и капитан сборной Коста-Рики Брайан Руис на пресс-конференции перед матчем против Бразилии отметил, что обе команды претендуют на выход из группы, поэтому костариканцы, уступив в первом туре Сербии, не могут позволить себе проиграть завтра.

- Впереди очень важный матч, наша мотивация высока. Завтра на поле выйдут две команды, которые еще могут выйти из группы. Будет интенсивная игра, и мы постараемся учесть сильные стороны соперника и показать свои. Мы не можем проиграть завтра, - начал Руис.

- Сейчас вы свободный агент. Как чувствуете себя в этом статусе на чемпионате мира? Можете ли подтвердить факт переговоров с "Сантосом"?

- Самое главное для меня сейчас - сборная. У меня нет контракта с клубом, но сейчас это не важно. Важен лишь матч с Бразилией.

- Что следует изменить по сравнению с матчем первого тура для того, чтобы победить?

- Мы проиграли Сербии, но тренерский штаб нашей сборной будет придерживаться схожей тактики: быть предельно осторожными, но попытаться забить первыми. Сербия забила нам после идеального штрафного, и оставшиеся 15 минут мы провели очень хорошо. Завтра нужно постараться сыграть так все 90 минут.

- Вы играли с Бразилией и прежде. Что будет иметь решающее значение завтра?

- Мы уважаем бразильцев как хороших соперников, а в футболе может произойти все. До этого мы дважды уступили им, хотя показали хорошую игру: в 1990 и в 2002 году. Мы готовы к матчу тактически и психологически. Думаю, завтра у нас будут шансы.

- Как вам белые ночи?

- Очень непривычно и странно, но здорово - новый опыт, которого у нас еще не было. В 22:30-23:00 приходится плотно задергивать занавески - иначе не уснуть. Но скоро придет время уезжать.

- Что вы можете сказать о шансах на выход в плей-офф?

- Конечно, после поражения от Сербии их стало меньше, но они еще есть. Завтра нас ждет решающий матч. (Егор БЫЧКОВ)